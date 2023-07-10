Псковская область занимает 78-е место в рейтинге развития ипотеки

10:02, 10 июля 2023, ПАИ

Псковская область занимает 78-е место в рейтинге развития ипотеки. Такие данные приводит РИА Новости.

Количество ипотечных кредитов на 1000 человек активного населения за последние 12 месяцев составило 14,4. За пять месяцев 2023 года прирост ипотечных кредитов составил 29,8%.

Средний размер ипотечного кредита в январе – мае этого года - 2,99 млн рублей. Просрочка по ипотечным кредитам составляет всего 0,32%.

Первое место в рейтинге заняла Республика Тыва, где число ипотек на тысячу активного населения составило 44,8, а прирост ипотечных кредитов с начала года - 151,5%. На последнем месте рейтинга - Ингушетия. Здесь число ипотек на тысячу активного населения - 2,4, а прирост ипотечных кредитов с начала года - 31,7%.