Дмитрий Месхиев поставит новый спектакль в Псковском театре драмы

10:09, 10 июля 2023, ПАИ

Кинорежиссёр, художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев поставит новый спектакль «С училища». Репетиции уже начались. Постановку можно будет увидеть в новом сезоне, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

«С училища» – история о демоническом обаянии студентки ПТУ и ее роковой роли в жизни преподавателя философии. Автор пьесы – современный драматург, киносценарист Андрей Иванов. За эту пьесу автор был номинирован на «Золотую маску».

Над постановкой на большой сцене работает художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. Автор сценографии и костюмов – главный художник театра Александр Стройло.