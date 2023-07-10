Завершается обновление Центра детского чтения в Пскове
Завершается обновление Центра детского чтения в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Посмотрите, как преображается Центр детского чтения на улице Розы Люксембург. Уже сделан ремонт, собирают стеллажи и мебель, почти три тысячи новых книг готовы встать на полки», – рассказал он.
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
Глава Пскова также отметил, что открытие новой модульной библиотеки стало возможным благодаря нацпроекту «Культура».
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