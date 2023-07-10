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Спорт

Соревнования по киберфутболу пройдут на День города в Пскове

«Летний Кубок» по интерактивному футболу в дисциплине FIFA 23, посвящённый Дню города Пскова, пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 22 июля. Об этом сообщается в группе Федерации компьютерного спорта Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Федерация компьютерного спорта Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования проводятся для всех желающих в возрасте от 12 лет, участие в них бесплатное.

Платформа, на которой будет проходить киберфутбол, – Sony Playstation 5. 

Регистрация спортсменов осуществляется до 22 июля, 11:30 включительно. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Начало соревнований в 12:00. Подробную информацию можно получить в группе Федерации компьютерного спорта Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

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