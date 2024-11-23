Традиционный новогодний турнир по быстрым шахматам пройдёт в Псковской области

11:41, 23 ноября 2024, ПАИ

Традиционный новогодний турнир по быстрым шахматам пройдёт в Пыталовском районе Псковской области 21 декабря, сообщается в группе «Студия шахмат Григория Шаранкова» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир пройдёт в девять туров с контролем времени восемь минут и пять секунд добавления на каждый ход. В соревнованиях смогу принять участие спортсмены 2007 года рождения и младше.

На данный момент на состязания зарегистрировались четыре человека. Организаторы принимают предварительные заявки до 18 декабря.

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