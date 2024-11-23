Спортивные состязания, приуроченные к завершению Года семьи, прошли в Псковской области

16:09, 23 ноября 2024, ПАИ

Спортивные состязания «Богатырская сила семьи», приуроченные к завершению Года семьи, прошли в зале Красногородской школы, пишет газета «Заря.



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»













Открыла мероприятие главный специалист отдела по культуре и спорту Екатерина Васильева. Провели семейный праздник работницы культуры Нина Колесникова и Надежда Петрова. Прохождение семьями спортивных испытаний на быстроту, ловкость и силу оценивало специальное жюри: главный специалист отдела по культуре и спорту Екатерина Васильева, начальник отдела по работе с молодёжью Екатерина Александрова и молодая мама Кристина Осипова.

Призы соревнований разыгрывали команды «Молнии» (семья Ивановых), «Родные люди» (семья Васильевых), «Дружба» (семья Крупочкиных) и «Витаминки» (семья Митрофановых). «В борьбе за право стать лучшей семьёй и получить ценные призы от администрации округа победили все команды. Все были лучшими, каждая семья проявила хорошие спортивные качества, и по итогу их наградили памятными дипломами и подарками – светильниками, символами семейного очага, – администрации округа», – передаёт газета.