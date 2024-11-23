Псковичка участвует в первенстве России по гребле на байдарках и каноэ

15:36, 23 ноября 2024, ПАИ

Псковская спортсменка Елизавета Кожевина принимает участие в первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди гребцов до 19 лет. Соревнования проходят в Краснодаре с 23 по 28 ноября, сообщается на портале CanoeSport.

В программу соревнований включены заезды на дистанции 200, 500, 1 000 и 2 000 метров. Завтра Елизавета Кожевина начнёт соревноваться на дистанции 2 000 метров, куда заявлено 57 спортсменок.

Псковская байдарочница будет бороться на награды во всех видах программы в возрастной группе до 19 лет.

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