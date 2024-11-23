Городской турнир по фехтованию «Мемориал В. Ф. Маргелова» пройдёт в Пскове

17:24, 23 ноября 2024, ПАИ

Городской турнир по фехтованию на шпагах «Мемориал В. Ф. Маргелова» пройдёт в Пскове 20 и 21 декабря. Об этом сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие спортсмены спортшколы «Лидер», члены Федерации фехтования Пскова и Псковской области, а также фехтовальщики из других федераций.

Награды турнира разыграют в четырёх возрастных группах. Турнир начнут мальчики и девочки 2015 года рождения и моложе, а завершат юноши и девушки 2008 года рождения и моложе.

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