Самбисты Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований
Самбисты Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований в честь святителя Николая Японского. Соревнования проходят в Ржеве с 22 по 24 ноября, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».
В соревнованиях принимают участие спортсмены из 23 регионов России.
В возрастной группе среди юношей и девушек 2007–2009 годов рождения Насимджон Мамадов завоевал бронзу. Спортсмен тренируется под руководством Антона Барканова. В этой же группе воспитанник тренера Евгения Мишанова Юрий Зайцев также завоевал бронзу.
Отметим, что судья Псковской области в бригаде первого ковра был отмечен как лучший арбитр.
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Спортивные состязания, приуроченные к завершению Года семьи, прошли в Псковской области