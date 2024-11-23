Самбисты Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований

17:11, 23 ноября 2024, ПАИ

Самбисты Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований в честь святителя Николая Японского. Соревнования проходят в Ржеве с 22 по 24 ноября, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 23 регионов России.

В возрастной группе среди юношей и девушек 2007–2009 годов рождения Насимджон Мамадов завоевал бронзу. Спортсмен тренируется под руководством Антона Барканова. В этой же группе воспитанник тренера Евгения Мишанова Юрий Зайцев также завоевал бронзу.

Отметим, что судья Псковской области в бригаде первого ковра был отмечен как лучший арбитр.

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