Наталия Соколова подвела итоги визита Марии Львовой-Беловой в Псковскую область

12:35, 10 июля 2023, ПАИ

Об итогах рабочей поездки уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой рассказала детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова в новом выпуске программы «Псковский телеграм Online».

«Команда Марии Львовой-Беловой посмотрела 13 учреждений, связанных с работой с детьми. Был дан анализ, озвучены положительные стороны, обозначены некоторые проблемы. С сегодняшнего дня мы начинаем «работу над ошибками», есть над чем задуматься и поработать. Прошедший визит – не проверка, а повод осовременить некоторые подходы», – подчеркнула Наталия Соколова.

Помимо этого, она рассказала о внедрении федеральных проектов в регионе, таких как «Подростки России».

«Его задача – активная социализация подростков, создание подростковых безбарьерных пространств, чтобы ребята могли себя проявить. Есть идея создать специальный ресурсный центр для подростков в Пскове. Это серьёзная федеральная программа», – отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Также, по словам Наталии Соколовой, детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области (Детсовет60) стал одним из лучших в России. В его состав входят представители всех муниципалитетов региона.