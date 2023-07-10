Более 70 лесных пожаров произошло в Псковской области с начала года

14:01, 10 июля 2023, ПАИ

77 лесных пожаров произошло на территории Псковской области за этот год, их общая площадь составила 69 гектаров. Об этом сообщил руководитель Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Он также отметил, что в основном причинами пожаров становится человеческий фактор, но при этом выросло число пожаров, связанных с природными факторами. Специалист добавил, что зачастую пожары обнаруживают с помощью дронов.

«Получили два лесопожарных трактора, одну противопожарную автоцистерну, прицепную автопомпу. В ближайшее время получим несколько резиновых ёмкостей для воды», – рассказал Олег Черней о новых поступлениях оборудования в Противопожарный лесной центр региона.