Более 70 лесных пожаров произошло в Псковской области с начала года
77 лесных пожаров произошло на территории Псковской области за этот год, их общая площадь составила 69 гектаров. Об этом сообщил руководитель Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире программы «Псковский телеграм Online».
Он также отметил, что в основном причинами пожаров становится человеческий фактор, но при этом выросло число пожаров, связанных с природными факторами. Специалист добавил, что зачастую пожары обнаруживают с помощью дронов.
«Получили два лесопожарных трактора, одну противопожарную автоцистерну, прицепную автопомпу. В ближайшее время получим несколько резиновых ёмкостей для воды», – рассказал Олег Черней о новых поступлениях оборудования в Противопожарный лесной центр региона.
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