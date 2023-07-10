Среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья установили в Псковской области

17:37, 10 июля 2023, ПАИ

Приказ комитета по строительству и ЖКХ региона «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных образованиях Псковской области» опубликовали на правовом портале Псковской области сегодня, 10 июля.

Средняя рыночная стоимость жилья устанавливается «в целях определения объёма субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению к настоящему приказу».

Так, например, в Пскове средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья составила 81 143 рубля, в Великих Луках – 76 058 рублей.