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Общество

Среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья установили в Псковской области

Приказ комитета по строительству и ЖКХ региона «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных образованиях Псковской области» опубликовали на правовом портале Псковской области сегодня, 10 июля.

Фото: ПАИ

Средняя рыночная стоимость жилья устанавливается «в целях определения объёма субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению к настоящему приказу».

Так, например, в Пскове средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья составила 81 143 рубля, в Великих Луках – 76 058 рублей.

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