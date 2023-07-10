Псковичей приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе от Президентского фонда культурных инициатив

15:54, 10 июля 2023, ПАИ

Псковичи могут принять участие в грантовом конкурсе от Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.

Заявочная кампания пройдёт с 25 июля по 1 сентября. Проекты будут приниматься по девяти тематическим направлениям: нация созидателей, культурный код, молодые лидеры, место силы, великое русское слово, я горжусь, история страны/вехи, многонациональный народ, мы вместе.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, в том числе муниципальные, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.



Все подробности можно узнать на официальном сайте конкурса.