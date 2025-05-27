Более 26 тысяч жителей Псковской области обучились навыкам оказания первой помощи с начала года
Более 26 тысяч человек обучились навыкам оказания первой помощи в Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Обучением населения навыкам оказания первой помощи в каждом муниципальном образовании занимаются специально подготовленные инструкторы. В прошлом году обучено более 22 600 тысяч жителей области.
Пройти обучение в Пскове можно на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) и в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15). Запись проводится в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Получить справочную информацию можно по телефонам (8 8112) 29-11-31, 29-11-29.
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