Михаил Ведерников: Для Псковской области принимать всероссийские соревнования по кудо – большая честь

20:27, 27 мая 2025, ПАИ

В прошедшие выходные в Псковской области собирались лучшие кудоисты России. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал большой честью возможность проведения в регионе соревнований всероссийского уровня.

Всероссийские соревнования по кудо проходили среди юношей и юниоров 12–17 лет. Турнир объединил более 170 участников из 18 регионов страны. Псковскую область представиляли более 80 спортсменов, команда заняла первое общекомандное место.

Также в Пскове состоялся Кубок России по кудо. В соревнованиях приняли участие действующие чемпионы и призёры чемпионата России, в том числе трёхкратная обладательница кубка России Татьяна Бояркина, действующий чемпион России по кудо и кикбоксингу Анастасия Мошкина, Кристина Степанян.

Среди почётных гостей соревнований были президент Федерации кудо России Роман Анашкин и вице-президент Искандар Габдрахманов.

«Для Псковской области принимать соревнования такого уровня – большая честь. Благодарю Федерацию кудо Псковской области за организацию и проведение соревнований», – сказал губернатор.