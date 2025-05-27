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Михаил Ведерников: Для Псковской области принимать всероссийские соревнования по кудо – большая честь

В прошедшие выходные в Псковской области собирались лучшие кудоисты России. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал большой честью возможность проведения в регионе соревнований всероссийского уровня.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Всероссийские соревнования по кудо проходили среди юношей и юниоров 12–17 лет. Турнир объединил более 170 участников из 18 регионов страны. Псковскую область представиляли более 80 спортсменов, команда заняла первое общекомандное место.

Также в Пскове состоялся Кубок России по кудо. В соревнованиях приняли участие действующие чемпионы и призёры чемпионата России, в том числе трёхкратная обладательница кубка России Татьяна Бояркина, действующий чемпион России по кудо и кикбоксингу Анастасия Мошкина, Кристина Степанян.

Среди почётных гостей соревнований были президент Федерации кудо России Роман Анашкин и вице-президент Искандар Габдрахманов.

«Для Псковской области принимать соревнования такого уровня – большая честь. Благодарю Федерацию кудо Псковской области за организацию и проведение соревнований», – сказал губернатор.

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