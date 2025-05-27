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Общество

Мастер-классы ко Дню защиты детей пройдут в Псковском кремле

Мастер-классы от клуба исторической реконструкции «Орден» пройдут в Псковском кремле 1 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

С 14:00 до 18:00 на территории Довмонтова города разместится лагерь реконструкторов. Посетители смогут поучаствовать в битвах на спортивных мечах, примерить на себя доспехи и сфотографироваться в них, посмотреть на состязания воинов и попробовать собственные силы.

Для всех посетителей участие в мастер-классах бесплатно.

Добавим, что клуб исторической реконструкции «Орден» основан в 2006 году и занимается исторической реконструкцией и фехтованием на различном средневековом оружии. Клуб – постоянный участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области и других регионах России.

Ранее сообщалось, что большой районный праздник пройдёт в Пушкиногорье в честь Дня защиты детей.

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