Мастер-классы ко Дню защиты детей пройдут в Псковском кремле

19:43, 27 мая 2025, ПАИ

Мастер-классы от клуба исторической реконструкции «Орден» пройдут в Псковском кремле 1 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

С 14:00 до 18:00 на территории Довмонтова города разместится лагерь реконструкторов. Посетители смогут поучаствовать в битвах на спортивных мечах, примерить на себя доспехи и сфотографироваться в них, посмотреть на состязания воинов и попробовать собственные силы.

Для всех посетителей участие в мастер-классах бесплатно.

Добавим, что клуб исторической реконструкции «Орден» основан в 2006 году и занимается исторической реконструкцией и фехтованием на различном средневековом оружии. Клуб – постоянный участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области и других регионах России.

Ранее сообщалось, что большой районный праздник пройдёт в Пушкиногорье в честь Дня защиты детей.