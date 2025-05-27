Проект реставрации объекта культурного наследия «Лазарет» в Псково-Печерском монастыре прошёл согласование

21:24, 27 мая 2025, ПАИ

Комитет по охране объектов культурного наследия Пскова согласовал проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия «Лазарет», расположенного рядом с Лазаревской церковью на территории Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области).

При оформлении статуса памятника федерального значения «Лазарет» в Псково-Печерском монастыре процедура продлилась практически год из-за необходимости уточнять и вносить изменения в приказы об утверждении границ территории ансамбля.

Работы проводят реставраторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами реставрационно-строительной мастерской Псковской епархии по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Отметим, лазарет (1729–1800) входит в состав архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря. Впервые каменные кельи, где, возможно, размещалась монастырская больница, упоминаются в XVI веке.

В конце XVIII века к кельям была пристроена Лазаревская церковь, а сами они отремонтированы с последующим размещением больницы. Позже эти помещения использовались как дом наместника, братский корпус, дом для паломников.

Лазарет вновь вернулся в кельи в 1980 году.

Благотворительная деятельность АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» включает в себя работу по выявлению памятников истории и культуры и защите их прав в дальнейшем. Специалисты приводят в соответствие с юридическими нормами паспорта архитектурных сооружений и земельных участков, на которых они находятся, оформляют имущественные и иные отношения пользователей.

В Псково-Печерском монастыре статус памятников получили ещё четыре объекта: братский корпус, гостиница (дом архиерея), трапезная, дом настоятеля.