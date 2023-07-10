Итоги чемпионата СЗФО по боксу обсуждают в медиацентре ПАИ

16:13, 10 июля 2023, ПАИ

Брифинг, посвящённый итогам чемпионата СЗФО по боксу и перспективам его развития в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Удовлетворены ли тренеры и федерация бокса итогами прошедшего чемпионата, к каким следующим соревнованиях готовятся псковские спортсмены и насколько популярен этот вид спорта среди жителей области?

Об этом расскажут председатель Псковской областной федерации бокса, директор областной спортивной школы «Олимп» Артур Акавов, председатель Псковской городской федерации бокса, директор спортивной школы «Лидер» Вячеслав Ярулин и чемпион СЗФО по боксу 2022 и 2023 годов Эльми Зиядзаде.