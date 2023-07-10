Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги чемпионата СЗФО по боксу обсуждают в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвящённый итогам чемпионата СЗФО по боксу и перспективам его развития в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Удовлетворены ли тренеры и федерация бокса итогами прошедшего чемпионата, к каким следующим соревнованиях готовятся псковские спортсмены и насколько популярен этот вид спорта среди жителей области?

Об этом расскажут председатель Псковской областной федерации бокса, директор областной спортивной школы «Олимп» Артур Акавов, председатель Псковской городской федерации бокса, директор спортивной школы «Лидер» Вячеслав Ярулин и чемпион СЗФО по боксу 2022 и 2023 годов Эльми Зиядзаде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июля 2023

ВИДЕО. Эксклюзивное интервью Михаила Ведерникова «Первому Псковскому»
10 июля 2023

Новое освещение и тротуары появятся на улице Калинина в Красногородском районе
10 июля 2023

Порядка 500 человек станут участниками турслёта учащихся Союзного государства
10 июля 2023

Итоги чемпионата СЗФО по боксу обсуждают в медиацентре ПАИ
10 июля 2023

В детских лагерях Псковской области не нашли серьёзных нарушений
10 июля 2023

Псковские юнармейцы победили в историческом этапе игры «Победа»
10 июля 2023

Псковичей приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе от Президентского фонда культурных инициатив
10 июля 2023

Псковские полицейские задержали пять нетрезвых водителей-рецидивистов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...