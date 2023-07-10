Псковский губернатор – о подписанных на ПМЭФ-2023 соглашениях: Это про наше будущее

18:25, 10 июля 2023, ПАИ

Итоги XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Развитие инвестиционной привлекательности – главная задача, которую мы перед собой ставили. Я считаю, что мы неплохо с ней справились с учётом санкций, изменения логистики и других вызовов для нашей экономики», – подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что по итогам ПМЭФ Псковская область заключила порядка 20 соглашений о сотрудничестве. «Значительная часть подписанных на ПМЭФ соглашений – это про наше будущее: про наши кадры, профобразование, переподготовку и подготовку кадров, – отметил глава региона. – Если говорить про экономику: абсолютно предметные 8 млрд рублей. И перспективные 15 млрд на ближайшие три года. С учётом того, что мы начинали с 26,5 млрд бюджета Псковской области, 63 – сейчас, 15 и 8 млрд рублей – это вполне себе ощутимый результат».

Михаил Ведерников также подчеркнул, что большое количество соглашений, заключённых на ПМЭФ, будет способствовать развитию туристической сферы и, в частности, гостиничного бизнеса. «В Пскове появится новый парк аттракционов, который город, безусловно, заслуживает. Думаю, что ближайшие пару лет жители, гости и, самое главное, дети начнут им пользоваться», – сказал глава региона.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходил под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.