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Михаил Ведерников подписал сразу несколько соглашений, направленных на развитие кадрового потенциала

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках третьего дня Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений, направленных на развитие кадрового потенциала Псковской области, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

Фото: «Первый Псковский»

Так, церемония соглашение с ООО «Кронвелл Менеджмент» подразумевает создание на базе ПсковГУ регионального учебного центра аттестации кадров индустрии гостеприимства.

«Для нас это важное соглашение. Псковская область последнее время очень динамично развивается, особенно если говорить о сфере туризма, а «Кронвелл Менеджмент» входит в топ-5 компаний, которые занимаются как раз управлением и подготовкой управленческих кадров. Поэтому мы вместе с ПсковГУ с удовольствием это направление будем развивать, потому что у нас несколько проектов уже в стройке, запланировано введение новых гостиничных комплексов, номеров», – отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы к моменту, когда объекты будут сданы, там работали подготовленные профессиональные кадры, чтобы Псковская область на должном уровне могла оказывать гостеприимство.

«Понимая, что у нас всё-таки практико-ориентированное обучение, у нас нет методической подготовки, методических знаний, благодаря ПсковГУ мы надеемся, что сможем создать систему обучения, которая поддержит студентов и тех, кто будет повышать квалификацию. Считаем, что это очень важное для нас соглашение», – сказал в свою очередь гендиректор ООО «Кронвелл Менеджмент» Алексей Мусакин.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина выразила надежду на то, что благодаря развитию этого направления Псковская область будет не просто первой и второй по приёму в каждые туристические сезоны, но и станет лидирующей областью в подготовке таких кадров на Северо-Западе.

Фото: «Первый Псковский»

Документ о стратегическом партнёрстве заключён также между правительством Псковской области, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Псковским государственным университетом.

«Соглашение с Высшей школой экономики – это тоже важный момент. Хотя сотрудничество у нас продолжается уже несколько лет, и достаточно успешно, но я хочу отметить, что Высшая школа экономики – один из ведущих и один из крупнейших университетов страны: более чем в 30 рабочих группах при правительстве участвуют. Поэтому у коллег очень и очень хороший опыт, и мы рассчитываем, что это абсолютно предметное соглашение даст новый виток повышения качества образования в регионе», – сказал Михаил Ведерников.

Ректор ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Никита Анисимов подчеркнул, что университет старается максимально делиться своей репутацией международного университета с вузами всей страны.

«Не только для того, чтобы обеспечить интеллектуальную пространственную связность, ещё для нас стратегически важно поддерживать регион, который является форпостом и опорной точкой в настоящее время для нашей страны. Поэтому, Михаил Юрьевич, рассчитывайте на всю нашу поддержку. Мы это можем предоставить, и она всегда в вашем распоряжении», – сказал Никита Анисимов.

Также Наталья Ильина напомнила, что в этом году студентам вручают первые двойные дипломы – Высшей школы экономики и ПсковГУ.

«Я надеюсь, что эти настоящие проекты, которые развивают образование в Псковской области, станут национальными и Псковский университет будет в ландшафте российских университетов. Благодарю», – заключила Наталья Ильина.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. Со всеми новостями мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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