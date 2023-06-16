17 соглашений на 8 млрд рублей заключила Псковская область на ПМЭФ

17:46, 16 июня 2023, ПАИ

Руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций по итогам работы на 26-м Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе правительства Псковской области.

«Мы подписали 17 предметных соглашений на 8 миллиардов рублей, провели десятки переговоров и встреч. И если говорить на перспективу, то в ближайшие три года регион получит по результатам этого форума еще более 5 млрд рублей», — уточнил Михаил Ведерников.

Уже в первый день форума была достигнута договореность сразу с несколькими инвесторами в сфере гостеприимства о проектах по созданию туристской инфраструктуры. Только на этом направлении объем инвестиций превысил 2,2 млрд рублей.

«Не менее серьезные договоренности у Псковской области в сфере импортозамещения», — отметили в пресс-службе. Так, в регионе построят первый в России завод по производству герметизированных аккумуляторов. Масштабная модернизация ждет Псковский хлебокомбинат, получит развитие деревоперерабатывающее производство в Плюссе. При поддержке Минпромторга якорный инвестор ОЭЗ «Моглино» «Титан-Полимер» откроет современный инжиниринговый центр.

Содействовать региону в решении вопроса подготовки современных кадров по итогам ПМЭФ-2023 также будут лидеры российского профобразования — Высшая школа экономики, корпорация «Синергия» и «Кронвелл менеджмент».

«У нас появится несколько образовательных площадок. Это очень важный момент, который позволит замедлить отток молодежи. Не нужно будет уезжать из родного региона, чтобы получить образование», — подчеркнул глава региона.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.