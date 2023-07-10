Михаил Ведерников: Я отдыхаю во время готовки

20:59, 10 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью «Первому Псковскому» рассказал, как научился готовить и какие блюда получаются у него лучше всего.

«Я в детстве был страшный сладкоежка. И конфеты, и печенья, которые были дома, очень быстро «уходили» под мультики или сказку. Ещё дома всегда лежал кошелёк с мелочью, и родители были не против, если я что-то на эту мелочь покупал к чаю. Но потом я понял, что гораздо выгоднее не покупать что-то готовое, а купить ингредиенты и самому испечь. А у мамы к тому же была большая кулинарная книга и, как у любой хозяйки, толстенькие тетрадки, исписанные рецептами, в том числе выпечки. Я пробовал, экспериментировал, получалось. Готовить мама меня не учила никогда, но подсказывала, когда я пытался что-то испечь», – поделился Михаил Ведерников.

По словам губернатора, процесс приготовления блюд помогает переключиться и восстановить силы. «Это такой релакс. Всегда какой-то творческий процесс, а когда ещё и результат получается хороший, то и эмоциональное удовлетворение получаешь. Я вот уже, наверное, лет 25 делаю суши, дети говорят, что им нравится, вкуснее даже, чем в ресторане», – заметил Михаил Ведерников.

Отметим, что сегодня вышло большое эксклюзивное интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова телеканалу «Первый Псковский». В частности, глава региона подробно рассказал об изменениях в социально-экономической жизни региона, о сотрудничестве Псковской области и Белоруссии, заключённых соглашениях на Петербургском международном экономическом форуме, импортозамещении и индивидуальных подходах к инвесторам, создании «псковской дружины» и института экспериментальной биологии. Также во время интервью был затронуты и личные темы.