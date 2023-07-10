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Экономика

Государственный долг Псковской области снижается

Государственный долг Псковской области за пять лет снизился со 102 % до 77 %. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото ПАИ

Глава региона подчеркнул, что в вопросе уменьшения государственного долга области значительную роль сыграло решение президента РФ Владимира Путина о замене коммерческих кредитов бюджетными. Это дало дополнительную экономию примерно в полмиллиарда в год.

Михаил Ведерников отметил, что за пять лет бюджет Псковской области увеличился с 26,5 до 63 млрд рублей. Кроме того, в четыре раза вырос дорожный бюджет, это тоже составляющая бюджета региона, уточнил губернатор.

Он также подчеркнул, что большое значение имеют нацпроекты, продолжают увеличиваться и собственные доходы Псковской области. Кроме того, внедряемые в производства региона современные технологии, оборудование и комплектующие экономят бюджет, а также дают серьёзный запас прочности на многие годы вперёд, добавил Михаил Ведерников.

«Мы сейчас делаем всё по современным технологиям, современным оборудованием, с новыми комплектующими. Это даёт определённый процент экономии. Например, мы сейчас открываем новые котельные. Если раньше в котельной работало по пять человек, то сейчас – один человек на пять котельных. Всё работает. Себестоимость меньше, всё автоматизировано. Где-то уже программным обеспечением высвечиваются возможные риски, и оператор своевременно это отслеживает, не дожидаясь аварии, в плановом порядке что-то меняет. Мы на самом деле создаём достаточно серьёзный запас прочности для региона на многие годы вперёд», – заключил Михаил Ведерников.

Отметим, что 6 июля депутаты Псковского областного Собрания утвердили обновлённые параметры областного бюджета. Доходы возросли на 2,25 млрд, расходы увеличились почти на 3 млрд рублей.

Напомним, в конце декабря 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что стабильный рост доходов бюджета области – результат системной работы. Например, по нацпроектам в 2022 году у Псковской области беспрецедентно большой объём средств – более 13 млрд рублей. Это почти вполовину больше, чем в 2021 году.

Также глава региона подчёркивал, что в 2023 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Псковской области составит 6,7 млрд рублей. Это на 1,5 млрд (или на 30 %) больше, чем в 2022 году.

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