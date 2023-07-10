Михаил Ведерников прокомментировал создание «псковской дружины»

19:42, 10 июля 2023, ПАИ

Создание «псковской дружины» прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Мы руководствуемся принципом отработки тех угроз, которые на данный момент наиболее вероятны. Это беспилотные летательные аппараты и диверсионно-разведывательные группы и различные теракты», – пояснил глава региона. В связи с этим и было принято решение создать на территории Псковской области «отряды общественной безопасности» или же «дружины».

«Практически каждый житель Псковской области, обладая определёнными навыками, базовыми знаниями, пониманием ситуации, может быть полезен, может сослужить хорошую службу своей малой родине или даже всей стране», – добавил губернатор.

«Дружины будут формироваться на добровольных началах, люди будут участвовать в их деятельности в свободное от работы время либо по согласованию с работодателем. Задачи дружин могут быть совершенно разные, в том числе не связанные со спецоперацией. Даже если какое-то наводнение, и у нас будет 100-200 человек в районе, которые знают точно, что нужно делать, то и для правоохранительных органов, и для нашего МЧС это будет хорошее подспорье», – пояснил Михаил Ведерников.

Желающие принять участие в работе дружин будут проходить спецподготовку, включающую в том числе модули по практической психологии, российской и региональной истории. «Это позволит объединить такой абсолютно правильной идеей всех неравнодушных жителей Псковской области», – заключил глава региона.