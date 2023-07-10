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Экономика

Михаил Ведерников: В Псковской области индивидуальный подход к каждому инвестору

В Псковской области индивидуальный подход к каждому инвестору, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото ПАИ

«Мы никогда не были регионом, который пользуется повышенным вниманием инвесторов, поэтому к каждому мы подходим индивидуально: помогаем, сопровождаем, продвигаем. К тому же со многими производителями и их продукцией я знаком лично», – отметил губернатор.

По его словам, качественную продукцию делают в греческой сыроварне в Псковском районе. «Люди очень талантливые, увлеченные, любят свое дело и любят Псковскую область. А я, как человек, который иногда готовит, знаю, что это надо делать с любовью. Очень интересный проект – невельские улитки. Я в прошлом году на ярмарке «Виноград» с удивлением узнал, что они у нас есть. Мы, по их просьбе, приняли изменения в региональное законодательство по размеру улиток, которых можно собирать, сохраняя при этом популяцию. Могу сказать, что невельская продукция гораздо вкуснее французской. Кстати, в ряде ресторанов черноморского побережья, а также в московских ресторанах и магазинах представлены наши улитки», – рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор обратил внимание, что к фестивалям, которые проходят в регионе, стараются привлекать именно местных производителей, отводя им лучшие места. «Значительную часть выручки на прошедшем недавно в Пскове фестивале «Виноград» собрали именно наши фермеры. Они довольны и вниманием, и покупательским интересом. Вот та самая реклама псковских брендов. Они достойны внимания», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«Что касается крупных инвесторов, то у каждого есть мой мобильный телефон. И если вдруг кто-то сталкивается с какими-то административными барьерами, правда, я давно о таком не слышал, всегда есть возможность позвонить губернатору», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что 29 июня президент России Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании 3-го ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Москве поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за помощь в продвижении продукции местных предприятий. Глава государства отметил, что руководство Псковской области «работает в диалоге с предприятиями и видит мощный ресурс долгосрочного развития территорий в поддержке активных социально ориентированных людей».

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