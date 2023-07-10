Ремонт участка региональной дороги производят в Красногородске

19:25, 10 июля 2023, ПАИ

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году продолжается устройство недостающего искусственного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Красногородск – Мозули в Красногородском районе. Об этом ПАИ сообщила газета «Заря».

Работы ведутся на улице Калинина в Красногородске на участке региональной дороги протяжённостью 909,77 м (0+000 – км 0+900), где располагается Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – «Агрошкола». По словам специалистов, главная задача – сделать данный участок дороги максимально безопасным для воспитанников интерната и местных жителей.

Как пояснил директор обособленного структурного подразделения «Красногородский филиал» ГБУ ПО «Псковавтодор» Дмитрий Михайлов, подрядчик ООО «Дорсервис» установил опоры освещения, на которых будет 38 светильников. Сейчас ведутся работы по уширению проезжей части и устройству тротуаров шириной 2,0 – 2,25 м, примыкающих к ней. Кроме того, для безопасности дорожного движения вблизи новых пешеходных переходов появятся и оцинкованные барьерные ограждения по обеим сторонам дороги, а также – тактильно-контрастные указатели и дорожные знаки.



Добавим, что работы на этом участке автодороги ведутся с мая. Завершатся они по контракту к 1 сентября текущего года.