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Общество

Псковский губернатор занял третье место в медиарейтинге губернаторов за июнь

«Медиалогия» опубликовала июньский медиарейтинг губернаторов: Михаил Ведерников занимает третье место в СЗФО, передаёт корреспондент ПАИ.

На первой строке – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на второй – глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания. Также СМИ сообщали, что действующий губернатор региона Михаил Ведерников будет участвовать в предстоящих выборах, которые пройдут в регионе 10 сентября 2023 года. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подал документы в избирательную комиссию региона на выдвижение в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на выборах губернатора в 2023 году.

Губернатор Михаил Ведерников сообщил о создании в Псковской области отрядов содействия обороне. Такие отряды будут действовать во всех муниципалитетах области, их задачей станет помощь силовым структурам в случае ЧС. Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в ПМЭФ-2023», – отмечают авторы рейтинга.

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