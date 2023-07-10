Супруги Ивановы из Куньи награждены медалью «За любовь и верность»

21:16, 10 июля 2023, ПАИ

Медалью «За любовь и верность» награждены супруги Ивановы, проживающие в посёлке Кунья, сообщила ПАИ газета «Пламя».

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Леонид и Наталья Ивановы вместе уже 51 год, вырастили двоих детей, а сейчас радуются успехам внука и внучки. Супруги познакомились в 1971 году на танцах в Куньинском доме культуры, а в августе следующего года уже сыграли свадьбу.

Супруги признались, что сложного периода притирки характеров им удалось избежать – и Наталья, и Леонид оказались людьми уживчивыми и покладистыми, они умеют уступать друг другу и прощать мелкие обиды. В семье никогда не делили обязанности на «твои и мои», а со всеми заботами и трудностями справлялись вместе: реализовывались в выбранных профессиях, вели большое личное хозяйство, растили детей.