Трёх иностранных граждан осудят за незаконное пересечение границы в Себеже

21:31, 10 июля 2023, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх иностранных граждан в возрасте от 17 до 19 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Об этом сообщает СУ СК по Псковской области.

По версии следствия, ночью 24 апреля 2023 года обвиняемые, находясь на территории Республики Беларусь и не имея возможности попасть в страны Евросоюза, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации, однако вскоре были задержаны в лесу сотрудниками пограничной службы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении подследственных продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента процессуального задержания.