В Гдове подвели итоги экопроекта «ОберегайКа»

22:34, 10 июля 2023, ПАИ

Подведены итоги проекта «ОберегайКа», грантовую поддержку которому в 2022 году оказала Росмолодёжь. Об этом ПАИ сообщила газета «Гдовская заря».

Экорефлексию провёл руководитель проекта Евгений Михайлов. Он напомнил историю возникновения акции на Чудском побережье, о шагах реализации проекта и планах

на будущее.

На встрече присутствовали активисты и представители всех организаций, которые оказали поддержку в реализации задуманного: администрация Гдовского района, редакция газеты «Гдовская заря», районный Центр досуга и культуры, потребительская кооперация «Гдовское районное потребительское общество», Гдовская средняя общеобразовательная школа, районная центральная библиотека им Л. Малякова, Гдовский музей истории края.

Все получили благодарственные письма и памятные сувениры. Были и удивительные моменты. Евгений разыграл значки, которые благодаря проекту удалось сделать из переработанного пластика, а точнее, из пластиковых крышечек, собранных на побережье в посёлке Устье. Их Евгений возил в эколабораторию «Плавильня» на Камчатке.

Безусловно, с окончанием проекта история акции «ОберегайКа» не заканчивается. Уже в этом месяце гдовичи вновь соберутся на берегах Чудского озера, чтобы сделать место, в котором живут, лучше и чище.