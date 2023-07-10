Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Хирурги Ростова-на-Дону спасли мужчину, случайно выстрелившего в себя из пневматического пистолета

Челюстно-лицевые хирурги городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону извлекли пневматическую пулю из головы местного жителя, неудачно проверившего меткость своей стрельбы, сообщили корреспонденты РИА Новости.

«Мужчина хотел проверить свою меткость и сделал выстрел из пневматического пистолета. Но миниатюрная пуля отрикошетила и попала ему прямо в лицо, в область скулы, и застряла в мягких тканях», – говорится в сообщении пресс-службы больницы. Очевидцы вызвали мужчине скорую, его доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

По информации врачей, медные пневматические пульки очень маленькие и не магнитятся, поэтому их невозможно обнаружить и извлечь с помощью магнитов. Кроме того, в этом случае пуля начала мигрировать и опустилась ещё ниже в мягких тканях под скуловой костью.

Местоположение пули определили с помощью компьютерной томографии. Операция длилась несколько часов и проходила под рентгенконтрастом.

«В результате ювелирной операции, проведённой бригадой челюстно-лицевых хирургов миниатюрная пневматическая пулька была успешно извлечена», – отмечается в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июля 2023

Более 60 тонн гуманитарной помощи передала Псковская область в зону СВО
10 июля 2023

В Гдове подвели итоги экопроекта «ОберегайКа»
10 июля 2023

Михаил Ведерников рассказал, как дрессирует свою собаку
10 июля 2023

Михаил Ведерников: Я отдыхаю во время готовки
10 июля 2023

В Пыталовский район прибыла дорожная техника на сумму свыше 2,5 миллионов рублей

10 июля 2023

В Себежской библиотеке состоялась эко-встреча «Легенды заповедной тропы»
10 июля 2023

О программе подготовки в центре «ВОИН» рассказал псковский губернатор
10 июля 2023

Институт экспериментальной биологии появится в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...