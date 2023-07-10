Хирурги Ростова-на-Дону спасли мужчину, случайно выстрелившего в себя из пневматического пистолета

22:17, 10 июля 2023, ПАИ

Челюстно-лицевые хирурги городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону извлекли пневматическую пулю из головы местного жителя, неудачно проверившего меткость своей стрельбы, сообщили корреспонденты РИА Новости.

«Мужчина хотел проверить свою меткость и сделал выстрел из пневматического пистолета. Но миниатюрная пуля отрикошетила и попала ему прямо в лицо, в область скулы, и застряла в мягких тканях», – говорится в сообщении пресс-службы больницы. Очевидцы вызвали мужчине скорую, его доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

По информации врачей, медные пневматические пульки очень маленькие и не магнитятся, поэтому их невозможно обнаружить и извлечь с помощью магнитов. Кроме того, в этом случае пуля начала мигрировать и опустилась ещё ниже в мягких тканях под скуловой костью.

Местоположение пули определили с помощью компьютерной томографии. Операция длилась несколько часов и проходила под рентгенконтрастом.

«В результате ювелирной операции, проведённой бригадой челюстно-лицевых хирургов миниатюрная пневматическая пулька была успешно извлечена», – отмечается в сообщении.