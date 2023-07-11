Из-за взорвавшегося колеса автомобиль оказался в кювете в Красногородском районе
Автомобиль Dacia Logan, за рулём которого находился 77-летний водитель, вылетел в кювет в Красногородском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В деревне Мыза на улице Центральной у дома № 38 пенсионер, управляя автомобилем Dacia Logan, на повороте не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет.
По предварительным данным, у автомобиля взорвалось колесо.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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