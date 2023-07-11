Из-за взорвавшегося колеса автомобиль оказался в кювете в Красногородском районе

13:22, 11 июля 2023, ПАИ

Автомобиль Dacia Logan, за рулём которого находился 77-летний водитель, вылетел в кювет в Красногородском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В деревне Мыза на улице Центральной у дома № 38 пенсионер, управляя автомобилем Dacia Logan, на повороте не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет.

По предварительным данным, у автомобиля взорвалось колесо.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.