Интерактивная программа «Во что играли наши предки» пройдёт в Псковском кремле

14:45, 11 июля 2023, ПАИ

Сборная интерактивная программа «Во что играли наши предки» состоится 14 июля в 15:00 в Приказной палате Псковского кремля. Участники познакомятся с настольными играми, которые были популярны ещё во времена княгини Ольги, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«В ходе программы гости погрузятся в увлекательный мир настольных игр древности, смогут познакомиться с их историей, узнают, как игры попали на Русь, увидят археологические находки шашек и даже научатся играть в игру «Мельница» и «Тавлеи», – отметили в пресс-службе.

Место встречи: информационный центр музея (улица Кремль, 4). Обязательна предварительная запись по телефону. Более подробная информация представлена на сайте Псковского музея-заповедника.