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Общество

Студентов ПсковГУ приглашают присоединиться к молодёжному форуму «Ладога»

Принять участие в молодёжном форуме «Ладога» приглашают студентов и выпускников ПсковГУ. Встреча пройдёт с 4 по 10 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Участников мероприятия ждут деловая и образовательная программы, Всероссийский конкурс молодёжных проектов, насыщенная культурная повестка, выставки, занятия спортом.

Кроме того, в рамках форума будет организовано семь образовательных потоков, где каждый узнает, как создавать и продвигать турпродукты, откроет для себя туризм как локомотив развития региона, а также узнает Россию через призму географии, истории, культуры, экологии и технологий.

Подать заявку можно до 12 июля на «Росмолодёжь.События». Получить дополнительную информацию можно в официальном сообществе форума в социальной сети «ВКонтакте».

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