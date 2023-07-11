Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Фестиваль деревенской культуры пройдёт в Палкинском районе 15 июля

Фестиваль деревенской культуры «День традиций. Сенокосная пора» пройдёт в деревне Васильево Палкинского района 15 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Гостей ждет атмосфера деревенского быта, сочетающего работу на сенокосе, ремесленную ярмарку и народное гуляние, обещают организаторы.

Праздник начнется в 14:00.

К месту проведения фестиваля и обратно будет организована доставка. Запись по телефону: 8 (81145) 21-814. Количество мест ограничено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 июля 2023

ФОТОФАКТ. Псковский драмтеатр: история и современность
11 июля 2023

Себежский нацпарк посетили участники заезда «Семейные ценности» форума «Истоки»
11 июля 2023

Интерактивная программа «Во что играли наши предки» пройдёт в Псковском кремле
11 июля 2023

Крест для купола церкви Святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре
11 июля 2023

Молодых псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Чернильница»
11 июля 2023

Брусчаткой из Карелии мостят монастырскую площадь в Печорах
10 июля 2023

В Гдове подвели итоги экопроекта «ОберегайКа»
10 июля 2023

В Себежской библиотеке состоялась эко-встреча «Легенды заповедной тропы»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...