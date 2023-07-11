Фестиваль деревенской культуры пройдёт в Палкинском районе 15 июля

16:27, 11 июля 2023, ПАИ

Фестиваль деревенской культуры «День традиций. Сенокосная пора» пройдёт в деревне Васильево Палкинского района 15 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Гостей ждет атмосфера деревенского быта, сочетающего работу на сенокосе, ремесленную ярмарку и народное гуляние, обещают организаторы.

Праздник начнется в 14:00.

К месту проведения фестиваля и обратно будет организована доставка. Запись по телефону: 8 (81145) 21-814. Количество мест ограничено.