Владимир Рецептер: Гастроли нашего театра неизменно становятся знаковым событием для Псковской области

17:49, 05 августа 2025, ПАИ

Гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» запланированы в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры РФ в рамках направления «Ведущие театры». Об этом ПАИ сообщили в Пушкинском заповеднике со ссылкой на Минкультуры РФ.

В музее напомнили, что в этом году гастроли театра в «Михайловском» пройдут во второй-третьей декаде сентября – в период так ярко воспетой Пушкиным золотой осени.

«В эти дни в «Михайловском» особенно много школьников. Они приезжают в заповедник с родителями или, что чаще для этого сезона, с учителями, целыми классами. Важно, что практически все спектакли «Пушкинской школы», как и основные экскурсии и наиболее популярные музейные программы Пушкинского заповедника, доступны детям по «Пушкинской карте», – отметили в музее.

В рамках своего гастрольного визита – 2025 актёры намерены показать 11 спектаклей по произведениям отечественной и мировой классики, в том числе три премьерные работы. Запланирована на эти дни и выставка театральных костюмов, а артисты театра прочтут пушкинские стихи в Святогорском монастыре.

«Гастроли нашего театра, – констатировал создатель и неизменный руководитель «Пушкинской школы» Владимир Рецептер, – неизменно становятся знаковым событием для целого региона, в Пушкинские Горы съезжаются зрители из Пушкиногорского, Псковского, Великолукского, Новоржевского, Опочецкого, Бежаницкого, Себежского, Пыталовского, Локнянского, Порховского, Печорского и других районов Псковской области. Особенно радостно для нас то, как много в зале юных лиц: ведь первые посещения театра откладываются в памяти на долгие годы и оказывают влияние на формирование художественного вкуса. Поэтому так важно, чтобы у детей и подростков была возможность прикоснуться к театральным воплощениям сокровищ русской классики».

Полную афишу предстоящих гастролей «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно найти на официальном сайте учреждения в разделе «Календарь событий → Сентябрь → Гастроли театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера».

В Министерстве культуры России ПАИ пояснили, что Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры РФ призван воссоздать единую гастрольную систему страны, которая охватывает всю территорию России. План включает масштабные федеральные программы – «Большие гастроли» (стартовала в 2014 году) и «Мы – Россия» (началась в 2020 году). Проект «Большие гастроли» (гастроли театров) призван расширить рамки творческого взаимодействия театральных коллективов со зрителями в России и за рубежом. В музее уточнили, что театр Владимира Рецептера с его регулярными гастролями в «Михайловском» был включён в программу «Больших гастролей» с первого же года работы этого проекта.