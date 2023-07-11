Два автомобиля столкнулись в Великолукском районе
В деревне Торчилово Великолукского района произошло столкновение двух автомобилей – Audi и ВАЗ-21214. Авария случилась на улице Загородной, передаёт телеграм-канал «Псковская сводка».
По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, житель Великолукского района, выезжая на нерегулируемый перекрёсток, не убедился в безопасности совершаемого манёвра, и его машина столкнулась с автомобилем ВАЗ-21214 под управлением местного жителя.
Участники ДТП от госпитализации отказались.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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