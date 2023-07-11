В Плюсском районе ведутся работы по ремонту участка дороги Которск – Вялки
Работы по ремонту участка дороги Которск – Вялки выполняет подрядчик ИП Лебедев, сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» глава Плюсского района Наталья Иванова.
Сегодня проведены работы по подготовке грунтового основания и укладке труб. На завтра запланирована обвязка колец, трамбовка и засыпка.
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