В Плюсском районе ведутся работы по ремонту участка дороги Которск – Вялки

21:26, 11 июля 2023, ПАИ

Работы по ремонту участка дороги Которск – Вялки выполняет подрядчик ИП Лебедев, сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» глава Плюсского района Наталья Иванова.

Сегодня проведены работы по подготовке грунтового основания и укладке труб. На завтра запланирована обвязка колец, трамбовка и засыпка.