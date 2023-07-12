Себежские полицейские раскрыли грабёж по горячим следам

13:37, 12 июля 2023, ПАИ

Себежские полицейские раскрыли грабёж по горячим следам, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 июля около часа дня у дома по улице 7-го Ноября в Себеже неизвестный похитил у 47-летнего мужчины телефон и скрылся. Сотрудники МО МВД России «Себежский» в кратчайшие сроки смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный 29-летний себежанин. Похищенный телефон изъят.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабёж» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведётся следствие.