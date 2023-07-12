Найденная на раскопках в Печорах древняя монета оказалась фальшивкой

12:00, 12 июля 2023, ПАИ

Найденная во время раскопок монета, которую археологи приняли за серебряный рубль из монисто [женское нашейное украшение. – ПАИ] женщины народа сето, оказалась фальшивой, сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

С помощью рентгенофлуоресцентного анализа сплава монеты археологи узнали, что в основе монеты сплав свинца, сурьмы, олова и мышьяка.

«Состав сплава очень точно воспроизводит цвет серебра, а отверстие в центре – обозначение фальшивки. Серебряный рубль оказался фальшивым, о чём стало известно ещё во время его использования», – написали археологи.

Ранее сообщалось, что археологи нашли фрагмент царского рубля на раскопках в Печорах.