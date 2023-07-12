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Общество

«Ласточки» станут комфортнее

Пассажирские сиденья в следующей модификации новой отечественной «Ласточки» – электропоезде ЭС105 будут откидываться на 17 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя проекта «Электропоезд ЭС105» завода «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») Сергея Антропова в рамках выставки «Иннопром-2023».

Фото ПАИ

Согласно презентации, новый электропоезд ЭС105 ожидается в 2024 году. «Для повышения комфорта пассажиров мы учли пожелания с прошлых проектов и приняли решение по увеличению угла наклона спинки. С нынешних 7 градусов до 17 градусов, что значительно повысит уровень комфорта на дальние расстояния», – отметил Сергей Антропов.

По его словам, модель ЭС105 будет предназначена для эксплуатации на более дальние расстояния, до 500 километров. Сергей Антропов добавил, что это позволит повысить участки эксплуатации и соединить дальние города.

Помимо этого, из нового, что будет ожидать пассажиров в следующей модификации новой «Ласточки», – наличие кулеров с питьевой водой в вагонах. Ещё для удобства будут устанавливать не менее двух багажных стеллажей в каждом вагоне.

Сергей Антропов также рассказал, что для безопасности перевозок в непросматриваемых зонах будут стоять камеры с фиксацией. В первом и пятом вагоне ЭС105 будет располагаться сервисная зона с кухонным оборудованием.

ЭС105 получит дальнейшее развитие в 2025 году, став гибридным. Это будет электропоезд на батареях. Запас хода такого состава ожидается около 125 километров. Гибридный электропоезд сможет курсировать на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети.

Напомним, в Псковской области первые «Ласточки» начали курсировать между Псковом и Санкт-Петербургом с 4 августа 2018 года благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с РЖД. Этим летом ночные «Ласточки» будут курсировать между Петербургом и Псковом всё лето. Помимо этого, маршруты поездов «Ласточка» по направлениям Псков – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Псков продлят до станции Печоры-Псковские в дни празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. 

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