Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Квест от Росатома провели для молодёжи в Пскове

Интеллектуальный квест, разработанный Советом юниоров Росатома, прошёл в Пскове 10 июля. Молодёжь со всей России разработала квест, который рассказывает школьникам об атомной науке простым языком. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее представлены организаторами

Событие включало в себя торжественную часть, где со вступительным словом выступили руководитель проектного офиса «Молодой гвардии» ЕР в Санкт-Петербурге, председатель объединения «Культурная страна» Денис Жгунов, и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, депутат Псковской городской Думы, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва, председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев и руководитель проекта-объединения «Культурная страна» в Пскове Софья Радион.

Проект разработан Советом юниоров Росатома, участниками «Большой перемены» и реализуется под эгидой госкорпорации. «Ребятами была проделана усиленная работа над реализацией квеста», – отметили организаторы. 

Впервые проект реализовали в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге благодаря поддержке со стороны корпоративной академии и дивизиона «Наука и инновации».

С целью расширения проекта было принято решение провести его в другом городе. «Квест состоял из пяти станций, в результате которых школьники получили много знаний и впечатлений, а также зарядились желанием связать свою жизнь с наукой. В конце квеста все участники посетили чаепитие, на котором поделились друг с другом своими впечатлениями. Кроме того, была выявлена команда победителей, которая проявила себя ярче всего, а в качестве приза получила настольные игры», – рассказали организаторы.

Автором данного проекта является Варвара Бутенко, которая совместно с командой организаторов сообщила о том, что в дальнейшем планируется только расширять масштабы проекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 июля 2023

Сад памяти благоустроили в Бежаницах
12 июля 2023

Умерла заместитель главного врача Псковской областной больницы Ирина Рагозина
12 июля 2023

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию
12 июля 2023

Расписание катеров до Талабских островов изменится с 16 июля
12 июля 2023

Почти четыре тонны клубники собрали на ферме в Бежаницком районе
12 июля 2023

Ещё пять дорог планируют отремонтировать в Псковском районе
12 июля 2023

Движение по участку улицы Волкова в Пскове ограничат до сентября
12 июля 2023

Историческую реконструкцию похода Александра Невского обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...