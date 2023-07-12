Квест от Росатома провели для молодёжи в Пскове

11:32, 12 июля 2023, ПАИ

Интеллектуальный квест, разработанный Советом юниоров Росатома, прошёл в Пскове 10 июля. Молодёжь со всей России разработала квест, который рассказывает школьникам об атомной науке простым языком. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Событие включало в себя торжественную часть, где со вступительным словом выступили руководитель проектного офиса «Молодой гвардии» ЕР в Санкт-Петербурге, председатель объединения «Культурная страна» Денис Жгунов, и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, депутат Псковской городской Думы, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва, председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев и руководитель проекта-объединения «Культурная страна» в Пскове Софья Радион.

Проект разработан Советом юниоров Росатома, участниками «Большой перемены» и реализуется под эгидой госкорпорации. «Ребятами была проделана усиленная работа над реализацией квеста», – отметили организаторы.

Впервые проект реализовали в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге благодаря поддержке со стороны корпоративной академии и дивизиона «Наука и инновации».

С целью расширения проекта было принято решение провести его в другом городе. «Квест состоял из пяти станций, в результате которых школьники получили много знаний и впечатлений, а также зарядились желанием связать свою жизнь с наукой. В конце квеста все участники посетили чаепитие, на котором поделились друг с другом своими впечатлениями. Кроме того, была выявлена команда победителей, которая проявила себя ярче всего, а в качестве приза получила настольные игры», – рассказали организаторы.

Автором данного проекта является Варвара Бутенко, которая совместно с командой организаторов сообщила о том, что в дальнейшем планируется только расширять масштабы проекта.