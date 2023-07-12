До +27 градусов ожидается в Псковской области 13 июля

16:33, 12 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.

Также будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет ниже нормы.