До +27 градусов ожидается в Псковской области 13 июля
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.
Также будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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