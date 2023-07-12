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Общество

До +27 градусов ожидается в Псковской области 13 июля

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре. 

Фото: ПАИ

Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.

Также будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. 

Атмосферное давление будет ниже нормы. 

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