Чаще всего в Псковской области в ДТП попадют водители с именами Александр и Сергей
Чаще всего в Псковской области в ДТП попадают водители с именами Александр и Сергей (в 11 и 8% случаев соответственно). Речь идет о страховых случаях в сегменте ОСАГО. Такие данные за январь-июнь ПАИ предоставили в одной из страховой компаний.
При этом Николаи и Дмитрии, напротив, оказались самыми осторожными на дорогах. За полгода они ни разу не попали в ДТП (речь о застрахованных в конкретной компании).
Несколько иначе сложилась картина в целом по стране. Тройку самых «аварийных» имён в России составили Регина (частота ДТП – 15 %), Даниил (14 %) и Дарья (13 %). А в Московском регионе чаще всего обращались за страховыми выплатами из-за ДТП автовладельцы с именем Спартак (47 %).
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