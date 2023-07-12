Чаще всего в Псковской области в ДТП попадют водители с именами Александр и Сергей

13:50, 12 июля 2023, ПАИ

Чаще всего в Псковской области в ДТП попадают водители с именами Александр и Сергей (в 11 и 8% случаев соответственно). Речь идет о страховых случаях в сегменте ОСАГО. Такие данные за январь-июнь ПАИ предоставили в одной из страховой компаний.

При этом Николаи и Дмитрии, напротив, оказались самыми осторожными на дорогах. За полгода они ни разу не попали в ДТП (речь о застрахованных в конкретной компании).

Несколько иначе сложилась картина в целом по стране. Тройку самых «аварийных» имён в России составили Регина (частота ДТП – 15 %), Даниил (14 %) и Дарья (13 %). А в Московском регионе чаще всего обращались за страховыми выплатами из-за ДТП автовладельцы с именем Спартак (47 %).