Команды Пскова и Петрозаводска сыграют в матчах Юношеской футбольной лиги

15:34, 12 июля 2023, ПАИ

Команды ФК «Псков» в рамках десятого тура Юношеской футбольной лиги проведут три игры против петрозаводских команд на стадионе «Машиностроитель» 13 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

Первыми сыграют подопечные Сергея Степанова 2008 года рождения: «Хотелось бы, конечно, победить, но игра покажет. Необходимо в первую очередь показать достойную игру. Чтобы ребята себя проявили на поле», – прокомментировал тренер. Игра начнётся в 10:00.

В 12:30 матч проведёт псковский коллектив 2007 года рождения. «У нас всё проходит планово. Мы не готовимся к определённому сопернику. Это вопрос развития футболистов. На выходе мы хотим получить не какое-то призовое место, а сделать так, чтобы как можно больше наших ребят заиграло в профессиональном футболе», – объяснил тренер команды Герман Кравченко.

«Петрозаводск – неудобный соперник, но мы настраиваемся только на победу», – подытожил Игорь Сурин. Игра команды 2006 года рождения начнется в 15:00.