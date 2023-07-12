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Общество

130-летие Владимира Маяковского отметят в псковской библиотеке

Фестиваль «Послушайте!», посвящённый 130-летию Владимира Маяковского, пройдёт в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Участников ждут мастер-классы, интеллектуальные игры, лекции и чтение стихов Владимира Маяковского. Начало в 12:00 по адресу: Псков, Профсоюзная, 2, 3-й этаж, голубой зал.   

Программа:

– с 12:00 до 13:15 – мастер-класс по коллажу «Послушайте!» (Синий зал, 3-й этаж);

– с 13:30 до 15:00 – интеллектуальная игра «Сплошное сердце» (Синий зал, 3-й этаж);

– с 15:00 до 16:00 – комикс абсурда: «Необычайное лето Маяковского» (Синий зал, 3-й этаж);

– с 15:00 до 17:00 – «Гвозди слов» – создание постеров с цитатами Владимира Маяковского (Креативный центр CULTURA, 1-й этаж).

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