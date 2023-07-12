Финал Кубка Псковской области по футболу пройдёт 23 июля

16:54, 12 июля 2023, ПАИ

Финал Кубка Псковской области по футболу пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 23 июля в 14:30. Об этом сообщается в группе Федерации футбола Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

В финале встретятся великолукский «Экспресс» и победитель пары ФК «Псков» и «Стрела» Псков. Согласно регламенту, победитель полуфинальной пары определится по итогам двух матчей – на своём поле и на поле соперника. Если по сумме двух встреч победитель не выявится, дальше пройдёт команда, которая забила больше мячей в обоих матчах. Если команды забьют равное количество мячей, финалист определится в серии послематчевых пенальти.

Отметим, что ФК «Псков» выиграл в домашнем матче у псковской «Стрелы» со счетом 2:1. Ответная игра пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 19 июля в 19:00.