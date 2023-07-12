Краснодарский край подвергся сильным подтоплениям

20:28, 12 июля 2023, ПАИ

Три месячные нормы осадков менее чем за сутки выпали в Туапсинском районе Краснодарского края, где в результате произошли подтопления, сообщил ТАСС.

Комиссии в течение трёх дней проведут подворовые обходы, чтобы оперативно выплатить компенсации населению. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он поручил приложить необходимые усилия, чтобы жители района смогли быстрее вернуться к нормальной жизни. В общей сложности в Туапсинском районе 23 пункта временного размещения.