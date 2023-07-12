День села отметили в деревне Гаписово Великолукского района

21:43, 12 июля 2023, ПАИ

День села отметили в деревне Гаписово Шелковской волости Великолукского района. Об этом ПАИ сообщила газета «Наш путь».

Жители деревни тепло встретили артистов Великолукского района букетами свежих цветов.

Концертная программа от народного ансамбля «Радуга» с интерактивами от ведущей Светланы Кудревой добавили собравшимся отличного настроя и позитива.

Глава Шелковской волости Любовь Богатырёва поздравила земляков с двойным праздником – Днём села и Днём святых апостолов Павла и Петра, пожелала всем здоровья, мира и благополучия. Так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, глава района вручила подарок Татьяне Кузьминой, в своё время много лет трудившейся учителем в сельской школе.

Слова признательности и благодарности за многолетнюю и многогранную творческую деятельность прозвучали в адрес самодеятельного театрального коллектива «Мы из Гальского МХАта» в составе Елены Горюновой, Татьяны Шестопаловой, Надежды Байковой, Татьяны Карповой, Светланы Горюновой.