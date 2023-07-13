Жаркий день ожидает псковичей сегодня
13 июля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть северный ветер. Температура днем +22...+27, ночью +10...+15 градусов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
В Пскове температура днем +25...+27, ночью +13...+15. В Великих Луках температура днем +25...+27, ночью +13...+15.
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