Жаркий день ожидает псковичей сегодня

09:05, 13 июля 2023, ПАИ

13 июля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть северный ветер. Температура днем +22...+27, ночью +10...+15 градусов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

В Пскове температура днем +25...+27, ночью +13...+15. В Великих Луках температура днем +25...+27, ночью +13...+15.